Помогите пожалуйста! HNO3, N2O3, Fe, Fe2O3, NaHSO4, K2O2, Al2S3, NaCl, SO2, O2, H2O, CO2, CaBr2, HCl, PH3, NaOH, CaO, KBr, KHnO4, Mn2O7, K2O, Al2(SO3)3, CH4, S8, NaNO2, Ca(H2PO4)2. Определите где: ковалентная полярная, ковале...

Гость: Гость:

Ковалентная полярная(к.п.),остальное аналогично 1. к.п. 2. к.п. 3 м. 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 к.п. 10 к.н. 11 к.п. 12 к.п. 13 и 14 к.п 15 к.п 16 и 17 и 18 и 19 и 20 к.п. 21 и 22 и 23 к.п 24 к.н 25 и 26 и