Помогите пожалуйста! HNO3, N2O3, Fe, Fe2O3, NaHSO4, K2O2, Al2S3, NaCl, SO2, O2, H2O, CO2, CaBr2, HCl, PH3, NaOH, CaO, KBr, KHnO4, Mn2O7, K2O, Al2(SO3)3, CH4, S8, NaNO2, Ca(H2PO4)2. Определите где: ковалентная полярная, ковале...

Химия
Помогите пожалуйста! HNO3, N2O3, Fe, Fe2O3, NaHSO4, K2O2, Al2S3, NaCl, SO2, O2, H2O, CO2, CaBr2, HCl, PH3, NaOH, CaO, KBr, KHnO4, Mn2O7, K2O, Al2(SO3)3, CH4, S8, NaNO2, Ca(H2PO4)2. Определите где: ковалентная полярная, ковалентная неполярная, ионная, металлическая связи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковалентная полярная(к.п.),остальное аналогично 1. к.п. 2. к.п. 3 м. 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 к.п. 10 к.н. 11 к.п. 12 к.п. 13 и 14 к.п 15 к.п 16 и 17 и 18 и 19 и 20 к.п. 21 и 22 и 23 к.п 24 к.н 25 и 26 и
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