Помогите пожалуйста! HNO3, N2O3, Fe, Fe2O3, NaHSO4, K2O2, Al2S3, NaCl, SO2, O2, H2O, CO2, CaBr2, HCl, PH3, NaOH, CaO, KBr, KHnO4, Mn2O7, K2O, Al2(SO3)3, CH4, S8, NaNO2, Ca(H2PO4)2. Определите где: ковалентная полярная, ковале...
Химия
Помогите пожалуйста! HNO3, N2O3, Fe, Fe2O3, NaHSO4, K2O2, Al2S3, NaCl, SO2, O2, H2O, CO2, CaBr2, HCl, PH3, NaOH, CaO, KBr, KHnO4, Mn2O7, K2O, Al2(SO3)3, CH4, S8, NaNO2, Ca(H2PO4)2. Определите где: ковалентная полярная, ковалентная неполярная, ионная, металлическая связи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковалентная полярная(к.п.),остальное аналогично 1. к.п. 2. к.п. 3 м. 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 к.п. 10 к.н. 11 к.п. 12 к.п. 13 и 14 к.п 15 к.п 16 и 17 и 18 и 19 и 20 к.п. 21 и 22 и 23 к.п 24 к.н 25 и 26 и
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