Помогите с 4 номером

Гость: Гость:

А) 1/2 + (- 0,3) = 0,5 + (-0,3) = 0,2 б) 0,9 - 2 * (-1/2) = 0,9 - 2 * (-0,5) = 0,9 + 1 = 1,9 в) 81 * 2 = 162 (насчёт этого я не уверена точно)