15 баллов. 1) Как вы понимаете что такое ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 2) Состав??те пречень чер характера которыми должен обладать хороший друг

Гость: Гость:

1)Дружба-это отношения между людьми которые основанны на любви,доверии,искренности.Верность-это неизменность в своих обещаниях,словах,отношению.Предательство-это нарушения верности. 2)Я считаю что хороший друг должен обладать следущими качествами: 1.Умение дружить и прощать. 2.Уметь поддержать тебя в трудную миниту. 3.Уметь хранить твои секреты и тайны. 4.Уважать твои интересы. 5.Уметь быть верным и не предовать тебя.