15 баллов. 1) Как вы понимаете что такое ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 2) Состав??те пречень чер характера которыми должен обладать хороший друг
Обществознание
15 баллов. 1) Как вы понимаете что такое ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 2) Состав??те пречень чер характера которыми должен обладать хороший друг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дружба-это отношения между людьми которые основанны на любви,доверии,искренности.Верность-это неизменность в своих обещаниях,словах,отношению.Предательство-это нарушения верности. 2)Я считаю что хороший друг должен обладать следущими качествами: 1.Умение дружить и прощать. 2.Уметь поддержать тебя в трудную миниту. 3.Уметь хранить твои секреты и тайны. 4.Уважать твои интересы. 5.Уметь быть верным и не предовать тебя.
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