Ответьте на вопрос, пожалуйста!!! Перечислите известные вам способы концентрации ??аствора? (Какие существуют способы)

Химия
Ответьте на вопрос, пожалуйста!!! Перечислите известные вам способы концентрации ??аствора? (Какие существуют способы)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовая доля: ω=m(р.в.)/m(р-ра) (при умножении на 100% получается в %) Молярная концентрация: C=∨(р.в.)/V(р-ра)  [моль/л]
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