На что у растений влияет фосфор

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Фосфор является одним из трех основных питательных веществ которые растения требуют, чтобы процветать: фосфор (P), азот (N) и калий (К). Он функционирует как один из основных игроков в процессе фотосинтеза, переносе питательных веществ и передаче энергии.