На что у растений влияет фосфор

Биология
На что у растений влияет фосфор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фосфор является одним из трех основных питательных веществ которые растения требуют, чтобы процветать: фосфор (P), азот (N) и калий (К). Он функционирует как один из основных игроков в процессе фотосинтеза, переносе питательных веществ и передаче энергии.

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