На что у растений влияет фосфор
Биология
На что у растений влияет фосфор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фосфор является одним из трех основных питательных веществ которые растения требуют, чтобы процветать: фосфор (P), азот (N) и калий (К). Он функционирует как один из основных игроков в процессе фотосинтеза, переносе питательных веществ и передаче энергии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Луч падает на поверхность раздела воздуха и среды под углом 45градусов.Угол преломления равен 32 градусам.Определите значениепоказателя приломления...
Литература
Алгебра
При каком значении с один из корней квадратного уравнения 4х^2-5х+с=0 на 1,75 больше др??гого. ребят помогите пожалуйста