При каком значении с один из корней квадратного уравнения 4х^2-5х+с=0 на 1,75 больше др??гого. ребят помогите пожалуйста

Алгебра
При каком значении с один из корней квадратного уравнения 4х^2-5х+с=0 на 1,75 больше др??гого. ребят помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х1-х2=1,75 х1+х2=5/4=1,25 2х1=3 х1=1,5 1,5+х2=1,25 х2=1,25-1,5=-0,25 х1*х2=с/4 1,5*(-0,25)=с/4 -0,375=с/4 с=4*(-0,375)=-1,5
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