При каком значении с один из корней квадратного уравнения 4х^2-5х+с=0 на 1,75 больше др??гого. ребят помогите пожалуйста

Алгебра

При каком значении с один из корней квадратного уравнения 4х^2-5х+с=0 на 1,75 больше др??гого. ребят помогите пожалуйста

Автор: Гость