Горизонтальная четра, которая ставится перед словами участников разговора

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Горизонтальная четра, которая ставится перед словами участников разговора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире - в диалогах, дефиз - разделяет слова.
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