ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нужно решить задачи: 1) Какую силу нужно приложить к железной детали объемом 0,1м³ чтобы удержать ее в воде? 2) Воздушный шар объемом 0,02м³ наполнен водородом. Масса шара с газом 0,25 граммов. Найти по...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нужно решить задачи: 1) Какую силу нужно приложить к железной детали объемом 0,1м³ чтобы удержать ее в воде? 2) Воздушный шар объемом 0,02м³ наполнен водородом. Масса шара с газом 0,25 граммов. Найти подъемную силу шара. P.S Извините что написал в математику просто в физике нет никого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда на железо действует сила архимеда и сила тяжести и еще сила х, которую надо найти, тогда так как система в равновесии Fa+Fx=Fт Fa=1000*10*0.1=1000 H ; Fт=7800*10*0.1=7800 H ; Fx=6800 H Ответ: 6800 Н То же самое и с этой задачей, поэтому буду писать менее подробно Fa=Fт+Fx ; Fт=0.025*10=0.25 H; Fa=1.3*10*0.02=0.26 H; Fx=0.01. Ответ:0.01 Н
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