Памятники культуры времена Московского государства
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Памятники культуры времена Московского государства
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Новгородская церковь Спаса, Славяно-греко-латинская академия, "Житие протопопа Аввакума" - выдающийся памятник русской литературы, много памятников живописного искусства - стенная и портретная живопись, роспись, фресковая роспись.
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