Як написати текст опис про весну 10 речень
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Як написати текст опис про весну 10 речень
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Нарешті прийшла весна.Чарівна зимова казка забрала увесь сніг , даючи життя прекрасним квітам. Повернувшись з далеких країв,птахи весело цвірінькали.Усе навкруги почало розквітати,даруючи усім дивовижний аромат свого цвітіння .Ласкаве сонечко весело посміхається.Струмки стрімко течуть ,бо відтала крига.Проліски, які вони красиві!Дерева відновлюють свою розкішну крону.Скоро птахи почнуть будувати гнізда.Тепла пора року тільки починається...
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