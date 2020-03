ДАЮ 100БАЛЛОВ SOS put down the correct answer 1) I have got luggage a)mach b)one c)many d)any 2) There are tickets a)the b)any c)some d)much 3) Planes fly in the sky a)fastly b)high c)faster d)fastest 4) There is butte...

Английский язык

ДАЮ 100БАЛЛОВ SOS put down the correct answer 1) I have got luggage a)mach b)one c)many d)any 2) There are tickets a)the b)any c)some d)much 3) Planes fly in the sky a)fastly b)high c)faster d)fastest 4) There is butter in the fridge.Will yo buy some? a)many b)few c)not d)not 5This room is then that one a)little b)less c)small d)smaller

Автор: Гость