Можно ли по внешнему виду морских организмов сказать , к какому природному они относятся? Приведите примеры. Плиз помогите
Биология
Можно ли по внешнему виду морских организмов сказать , к какому природному они относятся? Приведите примеры. Плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подумать......сравнивать надо с одним из морских обитателей......
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