Можно ли по внешнему виду морских организмов сказать , к какому природному они относятся? Приведите примеры. Плиз помогите

Биология

Можно ли по внешнему виду морских организмов сказать , к какому природному они относятся? Приведите примеры. Плиз помогите

Автор: Гость