Помогите пожалуйста сомневаюсь

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Помогите пожалуйста сомневаюсь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пенал(ед.число.) - пеналы(мн.число), линейка-линейки,карандаш-карандаши, тетрадь-тетради,портфель-портфели.
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