Помогите пожалуйста) оочень срочно!!!!! Заранее спасибо!!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста) оочень срочно!!!!! Заранее спасибо!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз скорость первой машины была на 20км/час больше, то за 3 часа она проехала расстояние больше чем вторая на 60км. 20*3=60(км).
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