Автомобиль выехал с постоянной скоростью 66 километров час Из города А в город Б расстояние между которыми 385км .одновременно с ним из города С в город В,расстояние между которыми равно 372км ,с постоянной скоростью выехал мот...
Математика
Автомобиль выехал с постоянной скоростью 66 километров час Из города А в город Б расстояние между которыми 385км .одновременно с ним из города С в город В,расстояние между которыми равно 372км ,с постоянной скоростью выехал мотоциклист . по дороге он сделал остановку на 40 миннут.в результате автомобиль и мотоцикл прибыли в город В одновременно. найдите скорость мотоциклиста.ответ дайте в км/ ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 385/66= 5 5/6 ч время в пути автомобиля 2) 5 5/6- 2/3=5 1/6 ч время в пути мотоциклиста 3) 372: 5 1/6=72 км/ч скорость мотоциклиста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия
Геометрия