Автомобиль выехал с постоянной скоростью 66 километров час Из города А в город Б расстояние между которыми 385км .одновременно с ним из города С в город В,расстояние между которыми равно 372км ,с постоянной скоростью выехал мот...

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Автомобиль выехал с постоянной скоростью 66 километров час Из города А в город Б расстояние между которыми 385км .одновременно с ним из города С в город В,расстояние между которыми равно 372км ,с постоянной скоростью выехал мотоциклист . по дороге он сделал остановку на 40 миннут.в результате автомобиль и мотоцикл прибыли в город В одновременно. найдите скорость мотоциклиста.ответ дайте в км/ ч.

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