Напишите реакции ионного обмена между сульфатом железа 2 валентного и карбоната натрия

Химия
Напишите реакции ионного обмена между сульфатом железа 2 валентного и карбоната натрия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeSO4+Na2CO3=Na2SO4+FeCO3(осадок)
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