Напишите реакции ионного обмена между сульфатом железа 2 валентного и карбоната натрия
Химия
Напишите реакции ионного обмена между сульфатом железа 2 валентного и карбоната натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeSO4+Na2CO3=Na2SO4+FeCO3(осадок)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Обществознание
К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности:перевозка грузо?? ,представление кредита, закупка партии компьютеров,выпуск газет и...
Английский язык
Прочитайте часть истории. Для каждого предложения выберите: есть ли в нем наречие (adverb), прилагательное (adjective), наречие и прилагательное (a...