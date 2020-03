Прочитайте часть истории. Для каждого предложения выберите: есть ли в нем наречие (adverb), прилагательное (adjective), наречие и прилагательное (adverb and adjective), нет ни того ни другого ( - ) 1)The soldiers at Fort Kearn...

Прочитайте часть истории. Для каждого предложения выберите: есть ли в нем наречие (adverb), прилагательное (adjective), наречие и прилагательное (adverb and adjective), нет ни того ни другого ( - ) 1)The soldiers at Fort Kearney heard the cries of Indians and the sound of the guns coming from the train. 2)They quickly got on their horses and went to see what was happening. 3)Soon Indians saw the soldiers, who were riding fast towards them. 4) 'Let's go, but firstly take that tall man who gave us so much trouble.' - said their leader. 5) The group rode on their fast horses. 6)They took two passengers with them, and the brave young French man who was trying to save them. Заранее спасибо!!!

