Докажите, что если аgt;5 и вgt;6, то: а). 2а+вgt;15; б).12аgt;4вgt;=80

Гость: Гость:

1) возьмем наименьшие целые числа а и в: из условия а>5 следовательно берем 6, из условия в>6 следовательно берем 7. 2) подставляем в данные выражения: а) 2*6+7=12+7=19 19>15 (доказано) б) мне кажется у вас опечатка ибо оно не верно отчасти.. однако если взять в=20 и а=7 то: 12*7>4*20>=80 84>80>=80 (верно)