В квадратных метрах: 300дм2 80000см2 9км2
Математика
В квадратных метрах: 300дм2 80000см2 9км2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300кв.дм=3кв.м 80000кв.см=8кв.м 2,9кв.км=2900000кв.м 1кв.м=100кв.дм 1кв.м=10000кв.см 1кв.км=1 000000кв.м
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