Помогите пожалуйста сомневаюсь.спасибо

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Помогите пожалуйста сомневаюсь.спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
Пенал (пеналы), портфель (портфели), стул (стулья), карандаш (карандаши), тетрадь (тетради).
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