Укажите приём художественной выразительности: 1." В степном дыму блеснёт святое знамя/ И ханской сабли сталь" 2."В степи грустят стога" 3."Над скудной глиной ", " в тоске безбрежной". 4. " Ледяной рукой" 5."Страшную роль"...

Литература

Укажите приём художественной выразительности: 1." В степном дыму блеснёт святое знамя/ И ханской сабли сталь" 2."В степи грустят стога" 3."Над скудной глиной ", " в тоске безбрежной". 4. " Ледяной рукой" 5."Страшную роль" 6. "Тронувшийся поезд поверг в оцепенение" 7. "Встречать каждую неудачу с ясным, почти весёлым лицом" 8. " Страшных трудов"

Автор: Гость