Укажите приём художественной выразительности: 1." В степном дыму блеснёт святое знамя/ И ханской сабли сталь" 2."В степи грустят стога" 3."Над скудной глиной ", " в тоске безбрежной". 4. " Ледяной рукой" 5."Страшную роль"...
Литература
Укажите приём художественной выразительности: 1." В степном дыму блеснёт святое знамя/ И ханской сабли сталь" 2."В степи грустят стога" 3."Над скудной глиной ", " в тоске безбрежной". 4. " Ледяной рукой" 5."Страшную роль" 6. "Тронувшийся поезд поверг в оцепенение" 7. "Встречать каждую неудачу с ясным, почти весёлым лицом" 8. " Страшных трудов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Метафора 2. Олицетворение 3. Эпитеты 4. Эпитет 5. Эпитет 6. Метафора 7. Оксюморон 8. Эпитет или метафорический эпитет
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