В 40% (по массе) раствор NaOH (p=1,40 г/моль), взятый объемом 300 мл, внесли 10,5 г кремния, который полностью прореагировал со щелочью. Какой объем(н.у.) водорода выделился?)
Химия
В 40% (по массе) раствор NaOH (p=1,40 г/моль), взятый объемом 300 мл, внесли 10,5 г кремния, который полностью прореагировал со щелочью. Какой объем(н.у.) водорода выделился?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+H2 m р-ра(NaOH)=1,4*300=420 г m(NaOH)чистого=420*0,4=168(г) n(NaOH)=168/40=4,2 моль n(Si)=10,5/28=0,375(моль) NaOH в избытке, считаем по Si n(NaOH)=2*0,375=0,75 m(NaOH)=0,75*40=30 n(H2)=0,375 V(H2)= 0,375*22,4=8,4 (л)
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