В 40% (по массе) раствор NaOH (p=1,40 г/моль), взятый объемом 300 мл, внесли 10,5 г кремния, который полностью прореагировал со щелочью. Какой объем(н.у.) водорода выделился?)

Химия

В 40% (по массе) раствор NaOH (p=1,40 г/моль), взятый объемом 300 мл, внесли 10,5 г кремния, который полностью прореагировал со щелочью. Какой объем(н.у.) водорода выделился?)

Автор: Гость