Чинение-рассуждение на тему: "Природа - это

Гость: Гость:

Природа - это удивительный, сложный и многогранный мир. Особое место в нём отведено животным, которые не только умиляют нас, но и порой поражают своими благородством, способностью любить и жертвовать собой. Чтобы подтвердить свои слова, приведу конкретные примеры.