Чинение-рассуждение на тему: "Природа - это

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Чинение-рассуждение на тему: "Природа - это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа - это удивительный, сложный и многогранный мир. Особое место в нём отведено животным, которые не только умиляют нас, но и порой поражают своими благородством, способностью любить и жертвовать собой. Чтобы подтвердить свои слова, приведу конкретные примеры.
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