Сочинение героизм советского человека в годы великой отечественной войны (по рас??казу Шолохова)

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Великая Отечественная война прошла сквозь судьбы миллионов советских людей, оставив о себе тяжелую память: боль, гнев, страдание, страх. Многие в годы войны потеряли самых дорогих и близких людей, многие испытали тяжелые лишения. Переосмысление военных событий, людских поступков происходит позднее. В литературе появляются художественные произведения, в которых через призму авторского восприятия дана оценка происходящего в трудное военное время. Михаил Шолохов не мог пройти мимо волнующей всех темы и поэтому написал небольшой рассказ «Судьба человека», затронув проблематику героического эпоса. В центре повествования события военного времени, изменившие жизнь Андрея Соколова – главного героя произведения. Писателем подробно не описываются военные события, не в этом задача автора. Цель писателя – показать ключевые эпизоды, повлиявшие на становление личности героя. Важнейшим событием в жизни Андрея Соколова является плен. Именно в руках фашистов, перед лицом смертельной опасности проявляются различные стороны характера персонажа, именно здесь война предстает читателю без прикрас, обнажая сущность людей: мерзкий, подлый предатель Крыжнев; настоящий доктор, который «и в плену, и в потемках свое великое дело делал»; «худенький такой, курносенький парнишка», взводный командир. Нечеловеческие муки пришлось пережить Андрею Соколову в плену, но главное то, что он сумел сохранить свою честь, достоинство. Кульминационным моментом повествования является сцена у коменданта Мюллера, куда привели измученного, голодного, уставшего героя, но и там он показал врагу силу русского солдата. Поступок Андрея Соколова (без закуски выпил три стакана водки: не хотел давиться подачкой) удивил Мюллера: «Вот что, Соколов, ты – настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат». Война предстает перед читателем без прикрас: после побега из плена, уже в госпитале, герой получает страшное известие из дома о гибели своей семьи: жены и двух дочерей. Тяжелая военная машина не щадит никого: ни женщин, ни детей. Последний удар судьбы – гибель девятого мая в День Победы старшего сына Анатолия от руки немецкого снайпера. Война отнимает у людей самое дорогое: семью, близких. Параллельно с жизнью Андрея Соколова развивается и сюжетная линия маленького мальчика Ванюши, которого война также сделала сиротой, лишив родных матери и отца. Вот какую оценку дает писатель двум своим героям: «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы…». Война обрекает людей на страдания, но она также воспитывает волю, характер, когда хочется верить, «что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его родина».