Помогите решить уравнение .пожаалуйста (x^2-5x-14)sqrt(x-6)=0 (sqrt-корень квадратный) ооочен?? надо

Математика
Помогите решить уравнение .пожаалуйста (x^2-5x-14)sqrt(x-6)=0 (sqrt-корень квадратный) ооочен?? надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я же уже решила вам это уравнение и исправила опечатку. Посмотрите решение.
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