Мама дала Юрьевна экскурсию в заповедник 150 руб. он израсходовал 1/3 часть этой суммы на покупку сувениров а за 1/4 часть выставка купил настенный календарь сколько денег осталось у Юры после экскурсии

Математика

Мама дала Юрьевна экскурсию в заповедник 150 руб. он израсходовал 1/3 часть этой суммы на покупку сувениров а за 1/4 часть выставка купил настенный календарь сколько денег осталось у Юры после экскурсии

Автор: Гость