Мама дала Юрьевна экскурсию в заповедник 150 руб. он израсходовал 1/3 часть этой суммы на покупку сувениров а за 1/4 часть выставка купил настенный календарь сколько денег осталось у Юры после экскурсии
Математика
Мама дала Юрьевна экскурсию в заповедник 150 руб. он израсходовал 1/3 часть этой суммы на покупку сувениров а за 1/4 часть выставка купил настенный календарь сколько денег осталось у Юры после экскурсии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 руб. я так думаю если честно
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