Что было в 1239-1242 событие
История
Что было в 1239-1242 событие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй поход хана Батыя на Русь
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