Выберите предмет для описания : любимую игрушку, домашнее животное ( кота, собачку ), комнотное растения и др

Гость: Гость:

У меня есть кошка. Зовут ее Сюзанна. Она уже взрослая кошка, ей около двух лет. У нее темно-серая спинка, розовый животик, шейка темно-розовая, носик черненький, усы длинные, хвостик дымчатый. Наша Сюзи — необыкновенная кошка, у нее немного приплюснутый нос и очень длинная шерсть. Мама говорит, что она персидской породы. Кошка любит лежать на телевизоре и смотреть в окно. Иногда Сюзи лежит на подоконнике, повесив лапу на занавеску, и спит. Иногда она любит поиграть с бумажным мячиком или моими ногами. Больше всех она любит маму. В прошлом году у нашей кошки были котята: два мальчика и три девочки, они все были разноцветные. Когда они родились, то были слепыми и не могли даже ходить. Через месяц котята подросли, открыли глазки и стали бегать по всей квартире. Сюзанна никак не могла собрать их всех вместе. Она мяукала и звала их к себе. Но они подходили к своей маме только тогда, когда хотели кушать. Я очень люблю свою кошку. Мое любимое животное — кошка. Я с детства хотел иметь кота. И, наконец, моя мечта сбылась — у меня дома появился сиамский кот Кузя. У Кузи светло-коричневая мордочка, темные ушки, лапки и длинный полосатый хвост; гибкое удлиненное тело, большая круглая голова, на мордочке щетинистые усы, бородка и ярко-голубые глаза. Цвет глаз меняется, когда он злится или угрожает, зрачки становятся то красные, то зеленые. Уши у кота всегда настороже; они улавливают малейший шорох. Кузя — животное капризное. Если у него хорошее настроение, он играет, позволяет себя гладить, разрешает другому животному есть из своей миски, но если у него плохое настроение, он предупреждает об этом своеобразным мяуканьем, тогда его лучше не трогать. Кузя серьезный, бойцовый кот. Когда мы были в деревне, он дрался со всеми котами. Первым в драку он не вступает. Вначале он как бы предупреждает: воет противным голосом. Почти на сто восемьдесят градусов поворачивает шею; шерсть у него встает дыбом, а хвост «превращается» в распушенную щетинистую щетку. Жалости к сопернику у него нет. Он бьется до тех пор, пока противник не обратится в бегство. Кузя — очень умный кот. Он научился лапами открывать холодильник; дверцы шкафов; если входная дверь не закрыта на замок, он будет висеть на ручке до тех пор, пока дверь не откроется. Кузя любит смотреть телевизор, охотиться на ящериц, лягушек, птиц. И все же он очень добрый кот и любит своих хозяев. Мне очень нравится наш кот. Я пришла из школы, поела и начала делать уроки. Мои мама и папа пришли позже. Когда они вошли, я услышала слабое мяуканье и подумала, что оно донеслось с улицы. Подбежав к маме, я увидела у нее в руках платок, а в нем… котенок! Мама объяснила, что взяла его у знакомой. Я была в восторге. Когда этого очаровашку внесли в комнату, он сразу прыгнул на диван. Я взяла игрушку и начала играть с котенком. Игрушку котенок сразу взял в зубы и куда-то потащил. Окраска у котенка необыкновенная, какая-то волшебная. Мы долго думали, как его назвать. Папа сказал, что кошечка похожа на Багиру. Мама сравнивала ее с принцессой и говорила, что ее следует назвать Дианой. Мне больше хотелось назвать ее Джульеттой. Потом все согласились и назвали ее Джульеттой. Теперь я играю со своей кошечкой, кормлю и ухаживаю за ней. Это стало моим любимым занятием.