Издательство lt;lt;Русское словоgt;gt; выпустило набор первомайских открыток и набор открыток посвященных Дню победы. Количество открыток в каждом наборе одно и то же. В 20 первомайских наборах на 80 открыток меньше, чем в 30 н...

Математика

Издательство lt;lt;Русское словоgt;gt; выпустило набор первомайских открыток и набор открыток посвященных Дню победы. Количество открыток в каждом наборе одно и то же. В 20 первомайских наборах на 80 открыток меньше, чем в 30 наборах посвященных Дню победы. Сколько открыток в 20 первомайских наборах? Сколько открыток в 30 наборах посвященных Дню победы?

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