Из какой точки земной поверхности можно илти только на юг;на север
География
Из какой точки земной поверхности можно илти только на юг;на север
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это полюса: северный и южный
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