Сказки Паустовского если одна из сказок понравилось тебе больше других,напиши,че?? она привлекла тебя

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''тёплый хлеб'' Мне кажется, что Паустовский сумел очень многое рассказать о взаимоотношениях людей, об их ответственности за свои слова и поступки. Все в мире взаимосвязано, и последствия Филькиных действий в начале сказки пришлось исправлять, привлекая на помощь людей всей деревни. Рассказ учит нас быть добрыми, отзывчивыми и не бояться просить прощения за причиненные другим обиды.