В какой из перечисленных горных систем количество высотных поясов наибольшее: а)Алтай б)Верхоянский хребет в)хребет Джугдур г)Хибины Срочно, пожалуйста!
География
В какой из перечисленных горных систем количество высотных поясов наибольшее: а)Алтай б)Верхоянский хребет в)хребет Джугдур г)Хибины Срочно, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Алтай, так как он выше всех остальных ,значит и количество высотных поясов у него больше.
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