Помогите пожалуйста как можно быстрее!)* - 1. Когда я переехал в райцентр, чтобы учиться дальше я чувств. 2.После того как Вадик и Птаха меня избили я чувств. 3. Во время индивидуальных занятий франц.яз. я чувств. 4.Когда я дог...
Литература
Помогите пожалуйста как можно быстрее!)* - 1. Когда я переехал в райцентр, чтобы учиться дальше я чувств. 2.После того как Вадик и Птаха меня избили я чувств. 3. Во время индивидуальных занятий франц.яз. я чувств. 4.Когда я догадался что Лидия Михайловна отправила посылку с "едой", я ПОчувств.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Когда я переехал в райцентр, чтобы учиться дальше, я чувствовал тоску по до, по деревне. 2. После того как Вадик и Птаха меня избили, я почувствовал, в тот день, что во всем белом свете нет человека несчастнее меня. 3. Во время индивидуальных занятий французским языком, я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. 4. Когда я догадался, что Лидия Михайловна отправила посылку с "едой", я боялся, что она меня уговорит и я возьму продукты.
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