К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности:перевозка грузо?? ,представление кредита, закупка партии компьютеров,выпуск газет и журналов , доставка фрутов в магазин , гарантийный ремонт стиральной машины , ...
Обществознание
К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности:перевозка грузо?? ,представление кредита, закупка партии компьютеров,выпуск газет и журналов , доставка фрутов в магазин , гарантийный ремонт стиральной машины , продажа собственноручно выращенных овощей?Дополни таблицу собственными примерами разных видов предпринимательской деятельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевозка грузов - посреднический представление кредита - финансовый закупка партии компьютеров - торговый выпуск газет и журналов - производственный доставка фрутов в магазин - посреднический гарантийный ремонт стиральной машины - страховой продажа собственноручно выращенных овощей - торговый
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