К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности:перевозка грузо?? ,представление кредита, закупка партии компьютеров,выпуск газет и журналов , доставка фрутов в магазин , гарантийный ремонт стиральной машины , ...

Обществознание

К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности:перевозка грузо?? ,представление кредита, закупка партии компьютеров,выпуск газет и журналов , доставка фрутов в магазин , гарантийный ремонт стиральной машины , продажа собственноручно выращенных овощей?Дополни таблицу собственными примерами разных видов предпринимательской деятельности

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