Особенности внутреннего строения моллюсков
Биология
Особенности внутреннего строения моллюсков
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Гость:
Пищеварительная система начинается с ротовой полости, которая переходит в глотку (с теркой) , пищевод, желудок с пищеварительной железой, печенью, среднюю и заднюю кишку, открывающуюся наружу анальным отверстием в мантийную полость. У многих видов моллюсков есть слюнные железы.
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