Особенности внутреннего строения моллюсков

Гость: Гость:

Пищеварительная система начинается с ротовой полости, которая переходит в глотку (с теркой) , пищевод, желудок с пищеварительной железой, печенью, среднюю и заднюю кишку, открывающуюся наружу анальным отверстием в мантийную полость. У многих видов моллюсков есть слюнные железы.