Помоги , срочно ,за ранние спасибо
Геометрия
Помоги , срочно ,за ранние спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dab=25 - накрестлежащий с EBA acd= 180-43-25= 112 т.к. в треугольнике сумма углов 180 dcb= 180-112=68 как смежный с acd
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