Из одного поселка выехали одновремена в протевоположных сторонах выехали велосе??едист и моцетеклист велосепедист 10км в час а мотоцеклист 30км в час через сколько часов растояние между ними будетравнл 120км

Математика

Из одного поселка выехали одновремена в протевоположных сторонах выехали велосе??едист и моцетеклист велосепедист 10км в час а мотоцеклист 30км в час через сколько часов растояние между ними будетравнл 120км

Автор: Гость