Из одного поселка выехали одновремена в протевоположных сторонах выехали велосе??едист и моцетеклист велосепедист 10км в час а мотоцеклист 30км в час через сколько часов растояние между ними будетравнл 120км
Математика
Из одного поселка выехали одновремена в протевоположных сторонах выехали велосе??едист и моцетеклист велосепедист 10км в час а мотоцеклист 30км в час через сколько часов растояние между ними будетравнл 120км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо узнать сколько км проезжают в час 10+30=40 км а теперь сколько времени потратили 120:40=3 часа через 3 часа будет ровно120 км
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