Как сказать по английски чашка чая коробка конфет стакан молока пакет конфет бутылка сока кусочек торта
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Как сказать по английски чашка чая коробка конфет стакан молока пакет конфет бутылка сока кусочек торта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A cup of tea. A Box of sweets(candies). A Glass of milk. A Package of sweets(candies). A Botlle of juice. A piece of cake.
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