Помогите придумать 45 примеров на сложение,вычитание,деление,умнажение и примеры ??о действиям.Числа 6-3 значные числа
Математика
Помогите придумать 45 примеров на сложение,вычитание,деление,умнажение и примеры ??о действиям.Числа 6-3 значные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250/5=50 124/4=31 666/3=111 203*5=1015 821*10=8210
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