Помогите придумать 45 примеров на сложение,вычитание,деление,умнажение и примеры ??о действиям.Числа 6-3 значные числа

Математика

Помогите придумать 45 примеров на сложение,вычитание,деление,умнажение и примеры ??о действиям.Числа 6-3 значные числа

Автор: Гость