Что развито в России? Выбери только один верный ответ. Варианты ответа: Полеводство. Овощеводство. Плодоводство. Цветоводство.
Окружающий мир
Что развито в России? Выбери только один верный ответ. Варианты ответа: Полеводство. Овощеводство. Плодоводство. Цветоводство.
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П о л е в о д с т в о
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