Характерной чертои равнины являлась а)засушливость б) недостаток влаги в) сильное испарения г) заболоченность
География
Характерной чертои равнины являлась а)засушливость б) недостаток влаги в) сильное испарения г) заболоченность
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Скорее всего Г) Заболоченность
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