Определите общее сопротивление цепи. Напишите решение подробно.
Физика
Определите общее сопротивление цепи. Напишите решение подробно.
Ответ(ы) на вопрос:
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R1, R3 соединены последовательно: R13=R1+R3. R13=10+50=60 Ом. R2, R4 соединены последовательно: R24=R2+R4. R24=20+20=40 Ом. R13, R24 соединены параллельно: R1234=R13*R24/(R13+R24), R1234=60*40/100=2400/100=24 Ом. R5, R6, R7 соединены параллельно: 1/R567=1/R5+1/R6+1/R7, 1/R567=1/48+1/16+1/12= (1+3+4)/48=8/48=1/6. R567=6 Ом. R1234, R567 соединены последовательно: R=R1234+R567. R=24+6=30 Ом.
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