Помогите решить уравнение .пожаалуйста (x^3-5x-14)sqrt(x-6)=0 (sqrt-корень квадратный) ооочен?? надо

Математика
Помогите решить уравнение .пожаалуйста (x^3-5x-14)sqrt(x-6)=0 (sqrt-корень квадратный) ооочен?? надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x^2-5x-14)sqrt(x-6)=0 sqrt(x-6)=0 x-6=0 x=6 (x^2-5x-14)=0 D=b^2-4ac D=25-4*1*(-14)=sqrt81=9 x=(-b+-sqrt D)/2 x1=(5+9)/2=7 x2=(5-9)/2=-2 не уд Ответ:x=6;x=7
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