На что влияет кальций у растений
Биология
На что влияет кальций у растений
Ответ(ы) на вопрос:
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Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ.
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