На что влияет кальций у растений

Биология
На что влияет кальций у растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кальций влияет  на обмен углеводов и белковых веществ.
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