Написать программы в паскале: 1. Найти среднее арифметическое положительных элементов. 2. Вычислить сумму элементов, расположенных после максимального элемента. 3. Найти произведение элементов, расположенных до минимального ...

Информатика
Написать программы в паскале: 1. Найти среднее арифметическое положительных элементов. 2. Вычислить сумму элементов, расположенных после максимального элемента. 3. Найти произведение элементов, расположенных до минимального элемента. 4. Заменить все отрицательные элементы их моделями. так же надо использовать массив
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программы для решения задач - в прилагаемом файле. В 4 задаче вместо "моделями" - "модулями".
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