Написать программы в паскале: 1. Найти среднее арифметическое положительных элементов. 2. Вычислить сумму элементов, расположенных после максимального элемента. 3. Найти произведение элементов, расположенных до минимального ...

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Написать программы в паскале: 1. Найти среднее арифметическое положительных элементов. 2. Вычислить сумму элементов, расположенных после максимального элемента. 3. Найти произведение элементов, расположенных до минимального элемента. 4. Заменить все отрицательные элементы их моделями. так же надо использовать массив

Автор: Гость