Мне нужно мини сочинение на тему "Чему учит нас рассказ уроки французского?" закл??чение нужно

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Рассказ "Уроки французского" учит нас доброте, пониманию, что учительница Лидия Михайловна поступает непедагогично, играя со свои учеником на деньги. Но видя, что мальчик голодает, а у нее нет других способов ему помочь, так как он очень гордый и не может принять из ее рук ни посылку, ни сесть с ней за один стол обедать, она и начинает с ним играть в пристенок. Она, умышленно ему проигрывая, дает шанс выпить хоть кружку молока в день. Рассказ автобиографичен, в его основе показана жизнь писателя, который до конца своих дней будет с теплом вспоминать эту учительницу и то, что она для него сделала.