Мне нужно мини сочинение на тему "Чему учит нас рассказ уроки французского?" закл??чение нужно
Литература
Мне нужно мини сочинение на тему "Чему учит нас рассказ уроки французского?" закл??чение нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "Уроки французского" учит нас доброте, пониманию, что учительница Лидия Михайловна поступает непедагогично, играя со свои учеником на деньги. Но видя, что мальчик голодает, а у нее нет других способов ему помочь, так как он очень гордый и не может принять из ее рук ни посылку, ни сесть с ней за один стол обедать, она и начинает с ним играть в пристенок. Она, умышленно ему проигрывая, дает шанс выпить хоть кружку молока в день. Рассказ автобиографичен, в его основе показана жизнь писателя, который до конца своих дней будет с теплом вспоминать эту учительницу и то, что она для него сделала.
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