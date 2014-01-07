Вычеслите: А) 2/7-1/14 Б) -5/8+1/2 В) -1/5-5/6 Решите пожалуйста P.s. /- дробь.

Математика

Вычеслите: А) 2/7-1/14 Б) -5/8+1/2 В) -1/5-5/6 Решите пожалуйста P.s. /- дробь.

Автор: Гость