Вычеслите: А) 2/7-1/14 Б) -5/8+1/2 В) -1/5-5/6 Решите пожалуйста P.s. /- дробь.

Математика
Вычеслите: А) 2/7-1/14 Б) -5/8+1/2 В) -1/5-5/6 Решите пожалуйста P.s. /- дробь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2/7-1/14  = 4/14 - 1/14 = 3/14 Б) -5/8+1/2 = - 5/8 + 4 / 8 = - 1/8 В) -1/5-5/6 = - 6/30 - 25/30 = - 31/30 = - 1 1/30 
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