Есть ли бог? Почему???

Математика
Есть ли бог? Почему???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть. Потому что есть.)
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