Решите пожалуйста срлчно

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Правилно я написала небольшое письмо маме? привет мама как у т ебя дела я соскучил??сь купи мне пожалуйста какую-небудь игрушку пока алина
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