Правилно я написала небольшое письмо маме? привет мама как у т ебя дела я соскучил??сь купи мне пожалуйста какую-небудь игрушку пока алина

Русский язык
Правилно я написала небольшое письмо маме? привет мама как у т ебя дела я соскучил??сь купи мне пожалуйста какую-небудь игрушку пока алина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет мама , как у тебя дела? Я соскучилась , купи мне пожалуйста какую - нибудь игрушку .Пока.Твоя Алина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Раставь действие 6272+13817-2626+(3*3+19)
Ответить
Русский язык
Что такое торопиш?????
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, английский 8 класс
Ответить
Английский язык
Перевести в прошедшое время! В понедельник у них было 5 уроков. Первый урок был русский. На этом уроке они писали диктант и делали упражнения. Н...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова сложенных.
Ответить