Правилно я написала небольшое письмо маме? привет мама как у т ебя дела я соскучил??сь купи мне пожалуйста какую-небудь игрушку пока алина
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Правилно я написала небольшое письмо маме? привет мама как у т ебя дела я соскучил??сь купи мне пожалуйста какую-небудь игрушку пока алина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет мама , как у тебя дела? Я соскучилась , купи мне пожалуйста какую - нибудь игрушку .Пока.Твоя Алина
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